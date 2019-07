Monza: il percorso del Brianza Pride di sabato 6 luglio (partenza alle 16) Nel pomeriggio di sabato 6 luglio (con partenza alle 16) il corteo del primo Brianza Pride a Monza: ecco il percorso del corteo da piazza Castello a piazza Cambiaghi.

Arriva il primo Pride della Brianza, la manifestazione per i diritti Lgbtq+ in programma a Monza nel pomeriggio di sabato 6 luglio. Il programma prevede il ritrovo in piazza Castello, dietro la stazione ferroviaria, a partire dalle 15. Da lì un tracciato concordato con la questura di 3,7 chilometri che andrà prima di tutto in direzione di San Donato per poi ritornare verso la stazione, passare il cavalcavia e dopo un anello nel centro storico terminerà in piazza Cambiaghi. Nel dettaglio:

Partenza: piazza Castello, intorno alle 16

Verso est: direzione San Donato fino alla rotatoria di viale Foscolo, svolta fino a via Premuda, rientro da via Aspromonte e ritorno da via Manara a piazza Castello.

Verso il centro: passaggio sul cavalcavia della stazione, quindi largo Mazzini, via Manzoni fino a via Gambacorti Passerini, discesa da via Italia fino di nuovo largo Mazzini.

Ultimo tratto: il corteo prosegue verso via Azzone Visconti e la percorre tutta fino alla rotatoria di via Rota Grassi, svolta a sinistra in via Cristoforo Colombo verso piazza Cambiaghi.

Arrivo: la fine del Pride è prevista intorno alle 20 in piazza Cambiaghi.

