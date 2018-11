Monza, il negozio etnico vendeva alimenti scaduti: multa salata dalla Polizia locale Merce caduta da mesi in un negozio etnico di Monza. Gli uomini della polizia locale, durante un controllo, hanno scoperto che l’esercizio commerciale aveva in esposizione generi alimentari scaduti da mesi. Per il titolare è arrivata una multa molto salata.

Nella serata di venerdì gli uomini della Polizia locale di Monza hanno organizzato un servizio, finalizzato al controllo dei pubblici esercizi e alla somministrazione di bevande alcoliche ai minori. In programma c’era anche l’ispezione in alcuni negozi etnici.

I controlli hanno portato all’accertamento di varie violazioni amministrative in ambito annonario. In un caso, nei locali proprio di un negozio etnico della periferia, è stata constatata la presenza, sugli scaffali di vendita, di 70 confezioni di merce scaduta: nell’assortimento c’erano cereali, riso, pasta e spezie. La merce è stata sequestrata e al gestore è stata comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro. Contestata anche la mancanza dell’attestato Hccp, previsto per chi manipola alimenti, che ha portato a una sanzione ulteriore di quasi 4mila euro. Identificati anche i numerosi avventori, tutti in regola col permesso di soggiorno.

