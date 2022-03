Monza: il Movimento 5 stelle candida sindaco Elisabetta Bardone Dopo il centrosinistra anche il Movimento 5 stelle di Monza ha scelto il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative: è Elisabetta Bardone, 47 anni.

Dopo la scelta d Paolo Pilotto come candidato sindaco di Monza per le prossime elezioni amministrative, che si aggiunge alle ricandidature di Dario Allevi (centrodestra) e Paolo Piffer (Civicamente), c’è già un quarto candidato al ruolo di primo cittadino: è Elisabetta Bardone, individuata dal Movimento 5 Stelle.

I pentastellati per la corsa 2022 scelgono il nome “MoVimento 5 Stelle 2050” hanno individuato nell’attivista monzese la figura ideale per la sfida elettorale: 47 anni, due figli adolescenti, viene definita dal movimento “ambientalista senza essere integralista” che dopo la prima laurea in scienze politiche indirizzo economico a Pavia ha conseguito una seconda laurea.

“L’emergenza della sicurezza deve trovare subito delle soluzioni, non è più tollerabile non poter girare liberamente neanche in pieno centro, in zona stazione o corso Milano, senza contare i problemi delle periferie ormai abbandonate” dice in una nota per la stampa. “Metto a disposizione le mie competenze ultra ventennali nel campo del sociale e della pubblica amministrazione; so che il cambiamento costa fatica ma solo una politica lungimirante può proteggere il nostro mondo e dare una speranza alle giovani generazioni. Monza merita di tornare a essere una città dove regni il decoro e la bellezza”.

Tra i punti fondamentali, disabilità, scuola e sport, patrimonio culturale.

