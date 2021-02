Monza, il masterplan e il futuro della Reggia. Allevi: «È lo strumento che ci consentirà di dare una vision al nostro gioiello»

Villa Reale e Parco: dopo la definizione dei vincitori dell’incarico per la redazione del masterplan l’augurio del sindaco di Monza in qualità di presidente del Consorzio: «Da oggi si guarda avanti e in alto, non più nello specchietto retrovisore»