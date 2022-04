Monza: il giornalista Borgonovo ospite di Fdi per presentare il nuovo libro Appuntamento per martedì 12 aprile a Monza con il vicedirettore del quotidiano “La Verità”, Francesco Borgonovo, ospite di Fratelli d’Italia per la presentazione del nuovo libro.

Appuntamento per martedì 12 aprile a Monza con il vicedirettore del quotidiano “La Verità”, Francesco Borgonovo: sarà ospite nella sala civica di via Bellini 10 (ore 21) del circolo cittadino di Fratelli d’Italia per la presentazione del suo libro “Conservare l’anima-Manuale per aspiranti patrioti“.

Interverranno, fra gli altri, l’assessore al comune di Monza Andrea Arbizzoni, Fabrizio Fratus (sociologo) e, impegni istituzionali permettendo, gli onorevoli Marco Osnato e Paola Frassinetti. Modera la serata il direttore de “Il Cittadino”, Cristiano Puglisi.

“Sarà l’occasione per una riflessione, oggi più che mai necessaria, su alcuni concetti e valori come il patriottismo e la famiglia che rischiamo di perdere definitivamente, vittime del pensiero dominante”, dichiara Margherita Barbaro, promotrice della serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA