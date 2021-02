Monza, il dialogo è aperto: gli skater a colloquio in municipio invitati dal sindaco Dal sito change.org alle stanze del Comune. Il giovane promotore della raccolta firme online per un nuovo skatepark a Monza, dopo lo smantellamento di quello di viale Elvezia, ha incontrato nei giorni scorsi gli assessori Andrea Arbizzoni e Federico Arena invitato in municipio dal sindaco Allevi.

«È stato lo stesso sindaco Dario Allevi a contattarlo e lui ha accettato volentieri l’invito – racconta Arbizzoni - Si è presentato all’appuntamento con altri due skater e insieme ci hanno portato un documento con indicazioni e suggerimenti su come vorrebbero che fosse realizzata la nuova struttura. Per quanto riguarda la location ho spiegato loro che la mia proposta di spostare verso San Rocco lo skatepark era solo un’ipotesi. Desideriamo intraprendere insieme a questi ragazzi un dialogo costante, per arrivare insieme a decidere il posto più indicato per la realizzazione del progetto. Ci rivedremo tra quindici giorni, per discutere di nuovo di altre ipotesi».

E della questione del futuro skatepark si è occupata anche la consulta di Triante che ha provato ad avanzare possibili soluzioni all’interno del quartiere.

«Prenderemo in considerazione qualunque proposta valutandone la fattibilità – ha concluso Arbizzoni - Mi piacerebbe che questo progetto potesse concretizzarsi entro l’estate e certamente prima del termine del mio mandato. Ci tengo molto e apprezzo lo spirito di iniziativa e di collaborazione di questi ragazzi».

