Monza, il cucito senza segreti nelle lezioni di Arcodonna con Cadom: laboratori per far da sé Imparare le basi del cucito per riuscire a fare da sé e per scatenare la fantasia: è il corso base di cucito proposto dall’associazione Arcodonna di Monza insieme al Cadom.

Confezionare tende, tovaglie e federe, fare orli e cambiare cerniere non sarà più un problema. Ripartono i corsi di cucito livello base promossi dall’associazione Arcodonna, in collaborazione con Cadom.

I corsi sono gratuiti e rivolti alle donne italiane e straniere. Si tratta di veri e propri laboratori, suddivisi in tre corsi della durata di 40 ore ciascuno. Le lezioni su terranno negli spazi della Cascina Cantalupo, in viale Sicilia 86, a Monza. I tre corsi si svolgeranno rispettivamente il lunedì, martedì e giovedì, dalle 9 alle 13. L’inizio è previsto per la fine di marzo e l’inizio di aprile. Nel rispetto delle norme anti Covid e per garantire il distanziamento tra le partecipanti saranno ammesse solo otto persone per ciascun corso.

Chiunque fosse interessato può scrivere a [email protected]. L’iscrizione sarà preceduta da un colloquio individuale. Il kit da cucito e i tessuti saranno forniti dagli organizzatori a ciascun partecipante che potrà tenere per sé tutto quello che verrà confezionato durante le ore del corso.

