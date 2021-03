Monza, il concorso per (ri)coinvolgere gli animatori dell’oratorio: sette sfide in sette giorni

L’oratorio Frassati di Monza, parrocchia Sacra famiglia, ha lanciato un concorso per gli animatori di età tra superiori e università per ricoinvolgerli dopo lo stop a tutte le attività: in palio una campana di cioccolato di un chilo.