Monza: il Comune si prepara a riqualificare la biblioteca di Cederna La biblioteca di Cederna a Monza si prepara a cambiare: gli esterni non cambieranno ma l’interno sarà complemente riqualificato. Ecco come.

All’interno sarà completamente rinnovata. All’esterno, invece, conserverà l’aspetto che conserva da quando l’edificio è stato realizzato, nella prima metà degli anni Sessanta. Importante ristrutturazione in vista per la biblioteca di Cederna: il progetto è stato presentato mercoledì 20 febbraio durante la consulta di quartiere, che per l’occasione si è tenuta negli spazi del polo culturale di via Zuccoli.

A prendere parola l’assessore ai Lavori pubblici Simone Villa e l’assessore ai Sistemi bibliotecari Pierfranco Maffè. «Obiettivi principali - ha spiegato Villa - il miglioramento delle condizioni energetiche dell’immobile e la sistemazione e il ripristino dell’intera struttura», che da tempo necessita di importanti interventi di riqualificazione. I lavori partiranno probabilmente dal piano interrato, chiuso da oltre un anno perché ritenuto inagibile. Da lì, poi, si interverrà sul piano terra, che oggi ospita la biblioteca di quartiere. Si lavorerà per adeguare l’edificio alle normative vigenti (igienico sanitarie, conformità impiantistica, risparmio energetico, prevenzione incendi), per collegare internamente i due piani (da 250 metri quadri l’uno) e per adeguare gli spazi funzionali esistenti alle esigenze delle biblioteche contemporanee.

«Importanti, soprattutto - ha aggiunto Villa - gli interventi di efficientamento energetico, che prevedono anche la sostituzione degli infissi». 350mila euro il costo dell’intervento, già messo a bilancio per il 2019: in fase di completamento la fase di progettazione definitiva, a cui farà seguito la fase esecutiva. Previsti, dopo l’aggiudicazione dell’appalto, sei mesi per i lavori e altri tre per il collaudo. L’assessore Maffè ha rassicurato gli utenti: «Durante i lavori il servizio non sarà sospeso. Sarà poi istituito un tavolo di lavoro con i tecnici, la direzione della biblioteca e la consulta per definire la nuova organizzazione degli spazi».

