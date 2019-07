Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: il colonnello Noceti alla guida della Guardia di Finanza della Brianza Passaggio di testimone al comando provinciale della Guardia di Finanza della Brianza: cerimonia con il colonnello Noceti, che prende il posto del colonnello Gallo, alla presenza del generale di divisione Burla.

Passaggio di testimone al comando della Guardia di Finanza di Monza e Brianza: con un cerimonia ufficiale alla presenza del comandante regionale della Lombardia, il generale di divisione Piero Burla, il colonnello Massimo Gallo ha lasciato la sede (diretta per quattro anni) per essere trasferito a Roma. Lì sarà al comando generale del corpo con l’incarico di capo ufficio ordinamento nel reparto personale.

Al comando provinciale di Monza subentra il colonnello Aldo Noceti, proveniente dal comando generale, dove è stato direttore programmazione finanziaria e bilancio. Il colonnello Gallo, segnalano le Fiamme gialle, nel lasciare la città di Monza ha rinnovato i sentimenti di gratitudine nei confronti dei finanzieri di ogni grado che, con impegno e spirito di servizio, hanno conseguito in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi, in un contesto territoriale considerato dalla guardia di finanza di primaria importanza.

Il passaggio di consegne tra i colonnelli Noceti e Gallo con il generale Burla

A sua volta il colonnello Noceti ha espresso “entusiasmo per il nuovo importante incarico e formulato al colonnello gallo i migliori auspici per il raggiungimento di ulteriori successi”. Per Gallo i ringraziamenti del generale Burla, che ha augurato buon lavoro a Noceti.

