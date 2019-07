Monza, il cinema Metropol chiude e Anteo rilancia sul Capitol: «Passerà da 2 a 5 schermi» Dispiacere, ringraziamenti agli spettatori e una promessa nel comunicato ufficiale di Anteo sulla chiusura alla fine del mese di luglio del cinema Metropol spazioCinema di Monza di via Cavallotti. La società rilancia sul Capitol.

Dispiacere, ringraziamenti agli spettatori e una promessa nel comunicato ufficiale di Anteo sulla chiusura alla fine del mese di luglio del cinema Metropol spazioCinema di Monza di via Cavallotti. La società sottolinea la chiusura del sipario con la scadenza del contratto di affitto con la proprietà dell’immobile e rilancia sul cinema Capitol, che verrà profondamente ristrutturato passando da due a cinque schermi.

«È con grande dispiacere che vi comunichiamo che il cinema Metropol spazioCinema terminerà la propria programmazione a fine luglio, data in cui cesserà il contratto di locazione con la proprietà dell’immobile che ha deciso di dismettere l’attività – scrive Anteo - Si tratta di un cambio di rotta doloroso, che non dipende dalla nostra volontà, in controtendenza con il nostro intento di promuovere la cultura del cinema e di crescere insieme al pubblico».

E il rilancio: «Anteo non è spaventato dal calo di presenze, consapevole del mutamento del mercato e della necessità di sviluppare nuove forme di fruizione. Proprio per questo ci impegniamo a tenere alto il profilo dell’offerta culturale a Monza ristrutturando radicalmente - insieme e in accordo con la proprietà - il cinema Capitol spazioCinema, che passerà dagli attuali 2 a 5 schermi. Coerentemente con quanto sempre fatto, Anteo non solo si impegna ad incrementare la proposta cinematografica di qualità ma anche a migliorare gli spazi culturali a disposizione della città. Da sempre contrari alla chiusura dei cinema, crediamo fortemente nell’importanza della sala cinematografica quale luogo di aggregazione cittadina, punto di riferimento culturale, sociale e di svago per la città e per i suoi cittadini. Vogliamo investire in tutto questo e crediamo che il pubblico di Monza risponda perfettamente a queste evoluzioni. Un ringraziamento speciale agli spettatori che hanno frequentato il Cinema Metropol per l’affetto dimostrato in questi anni e per averci scelto».

