(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Cinema Metropol (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: il cinema Metropol chiude a fine luglio, fu il primo multisala della città Il cinema Metropol di via Cavallotti a Monza chiude a fine luglio. Il miracolo non c’è stato: si conferma l’intenzione espressa un anno fa dai proprietari che, dati alla mano, hanno deciso di lasciare. Fu il primo multisala in città.

L’intenzione l’avevano espressa un anno fa proprio di questi tempi: i proprietari, dati alla mano, non erano più propensi a portare avanti l’attività del cinema Metropol di via Cavallotti a Monza. Dodici mesi sono trascorsi e il miracolo non c’è stato: il cinema chiude. Anche i primi mesi del 2019 hanno fatto segnare un’altra drastica riduzione del 30% di presenze ed incassi rispetto al già cupo 2018.

“Una situazione - spiega la famiglia Grasso, proprietaria del cinema - che ha confermato l’impossibilità di proseguire anche per i costi di gestione ormai non più sostenibili e per le ovvie necessità di mantenere livelli adeguati di sicurezza per il pubblico. Tutto questo ha portato alla triste ed indifferibile decisione di chiudere definitivamente l’attività alla fine del mese di luglio».

“Ormai da vent’anni il mercato monzese, come pure quello nazionale, è in continua flessione con una riduzione dell’80% di presenze e di incassi-riprendono i proprietari- La chiusura della nostra attività avrebbe già dovuto avvenire parecchi anni fa, ma la famiglia ha fatto ogni sforzo arrivando alla pesante decisione solo nel 2018. Ancora una volta abbiamo fatto un ennesimo tentativo. Abbiamo continuato un altro anno fino ad arrivare ad oggi”.

Come appare lontano il 1956 quando il signor Angelo Grasso, siciliano di nascita ma monzese di adozione, aveva fondato il cinema nel quartiere Triante regalando alla città un importante punto di incontro. Nel 1968 l’immobile fu ristrutturato e il cinema fu dotato dei migliori impianti del periodo. Il Metropol fu ribattezzato Nuovo Metropol conquistando sempre di più la fiducia degli spettatori. Nel 1997 una nuova ristrutturazione con la nascita della prima multisala cittadina.

