Monza: il centro storico si riempie di cuori rossi (ma non si sa perché)

Monza Cuori rossi in via Vittorio Emanuele

Il cuore di Monza si riempie di cuori. Rossi. Giganteschi. Ma nessuno, per ora, sa perché. Sorpresa nel pomeriggio di venerdì 21 settembre in via Vittorio Emanuele, una delle principali passeggiate dello shopping. Così come per le luminarie natalizie, nel corso della giornata sono stati montati dei grandi cuori lungo tutto il primo tratto della strada vicino all’arengario. Un’enorme dichiarazione d’amore per qualcuno? Poco probabile, ma chissà. L’unione commercianti di Monza non ne sa nulla. Forse si tratta dell’inaugurazione di un nuovo negozio nei prossimi giorni. Di certo rallegrano molto il centro monzese.

