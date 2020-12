Monza, il canto del coro per ringraziare l’ospedale San Gerardo I coristi del “The Singers Choir” di Vimercate si sono esibiti lunedì sera sotto le finestre dell’ospedale San Gerardo di Monza per ringraziare il personale e abbracciare le persone ricoverate.

Un ringraziamento speciale in musica dedicato a tutti gli operatori sanitari. Sotto le finestre illuminate dell’ospedale San Gerardo di Monza, lunedì sera, si sono esibiti i coristi del “The Singers Choir” di Vimercate.

«Abbiamo deciso di cantare il nostro grazie- spiega la direttrice Elisabetta Tonin- e di abbracciare tutte le persone ricoverate in questo momento delicato».

Monza Concerto natale coro Concorezzo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Tra i brani scelti “Something’s got a hold on me”, “Stand by me” di B. E. King “The Storm is passing Over” che è un augurio perché la “tempesta sanitaria” possa passare presto.

