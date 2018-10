Monza, il cane Narco colpisce ancora: trova 38 grammi di droga in via Manara Il cane Narco della polizia locale di Monza (con il Nucleo operativo sicurezza tattica Nost) ha colpito ancora: lunedì 8 ottobre attorno alle 12.30 ha infatti “annusato” circa 38 grammi di marijuana in dosi pronte per lo spaccio e di un bilancino di precisione nascosti tra le fronde del parco pubblico di via Manara, a Monza, lato via Schiaffino.

Il cane Narco della polizia locale di Monza (con il Nucleo operativo sicurezza tattica Nost) ha colpito ancora: lunedì 8 ottobre attorno alle 12.30 ha infatti “annusato” circa 38 grammi di marijuana in dosi pronte per lo spaccio e di un bilancino di precisione nascosti tra le fronde del parco pubblico di via Manara, a Monza, lato via Schiaffino. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Cane Narco via Schiaffino

Nell’occasione sono stati anche sanzionati e segnalati alla Prefettura come assuntori di droga, alcuni stranieri, tutti in regola con il permesso di soggiorno, trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Controlli sono stati eseguiti ancheal Giardino Incantato di via Visconti.



Nella serata di domenica 7 ottobre Narco è stato proptagonista di un blitz in un parcheggio a Renate: dodici le persone controllate, quattro (tra i quali un minorenne) sono stati trovati in possesso di complessivi 8 grammi di stupefacenti.

