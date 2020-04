Monza: il Birrificio del Carrobiolo presenta la Peter Pan (demia) e i Carrobiolo Bond Si sarebbe dovuta chiamare Peter Pan, ma potrebbe diventare Peter Pan (demia), la nuova birra del Carrobiolo di Monza: presentata in diretta online sabato 4 aprile. Nascono anche i Carrobiolo Bond per chi ordina a domicilio: il regalo in consegna.

Un anno fa hanno deciso di chiamarla Peter Pan, perché sa di magia e perché è un bread ale, una birra a base di pane. Ma date le circostanze potrebbe chiamarsi, dice il mastro Pietro Fontana, anche Peter Pan(demia). Così al Birrificio del Carrobiolo di Monza hanno raccontato in una anomala presentazione online (o forse la prima di tante) la nuova nata di piazza Indipendenza. Si tratta di una birra “interamente fermentata e maturata durante la pandemia. Si sa, in tempi di crisi anche le briciole di pane non si buttano via. L’etichetta sarà essenziale (al limite del non pervenuta) ma col nome che ricorda la ingenua ma reale voglia di sognare nonostante la situazione” hanno scritto alla vigilia della diretta andata in onda nel pomeriggio di sabato 4 aprile dal birrificio di Monza. Ecco il video (storto)

Non è l’unica novità del Carrobiolo di questi tempi: il birrificio monzese ha anche creato i Carrobiolo Bond, un regalo inserito nelle confezioni di birra che si possono acquistare per la consegna a domicilio e da portare a Monza “Quando tutto questo sarà finito”: così c’è scritto sul biglietto che il birrificio Carrobiolo sta inserendo nei pacchi di birra. “Abbiamo fiducia nel futuro, per questo lanciamo i nostri Carrobiolo Bond per offrire da bere a tutti coloro che ci hanno supportato in questo periodo”. In pratica: un biglietto per una birra gratis al banco nelle prime due settimane di apertura (al banco, ha detto Fontana, cioè “il primo posto che è stato chiuso”). Anche perché, nel frattempo, i produttori di birra devono pagare le accise. I pacchi possono contenere Pils, Apa, Weisse al farro, Brown Ale, Black Lager, Tripel, Saison e ci sono altre specialità. Si possono ordinare su Facebook @birradelcarrobiolo; all’indirizzo pub@birradelcarrobiolo.it; su WhatsApp al 3402692810 indicando nome, indirizzo di consegna, numero di telefono. Modalità di consegna: il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18 a Monza e limitrofi (o su appuntamento).

