Monza: il 29 giugno una giornata di esami per la prevenzione dei tumori femminili Il 29 giugno campagna nazionale di prevenzione dei tumori femminili con Onda: ecografia, visita ginecologica e pap test gratuiti, ticket per il referto di anatomia patologica. Anche al San Gerardo di Monza.

Una giornata dedicata all’oncologia in rosa per prevenire i tumori ginecologici. Anche la Asst Monza ha aderito all’iniziativa di Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e l’ospedale San Gerardo sarà uno degli oltre 135 nosocomi “Bollini Rosa” che nella mattinata di martedì 29 giugno promuoverà l’h-open day “Conosci, previeni, cura” di ginecologia oncologica. Le pazienti saranno sottoposte gratuitamente a un’ecografia e a una visita ginecologica con la possibilità di eseguire anche il pap test.

Quest’ultimo esame richiede, però, il pagamento di un ticket per ottenere il referto di anatomia patologica. A disposizione saranno i medici dell’ambulatorio di ginecologia che si trova al piano terra - settore A - dell’ospedale di via Pergolesi. L’iniziativa, che coinvolge tutto il territorio nazionale, mira a promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che permettono di migliorare la qualità della vita delle pazienti e di facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici che colpiscono utero e ovaie. Per accedere a questi servizi è necessario prenotarsi telefonando allo 039.2339985 il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 11.

