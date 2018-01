Monza: il 16enne Federico Gengotti stupisce con la super vista a Superbrain su Raiuno Terza posizione per il monzese Federico Gengotti alla trasmissione i Raiuno Superbrain condotta da Paola Perego: ecco il video della sua prova.

Tale padre, tale figlio: Federico Gengotti si classifica terzo alla prima puntata di Superbrain, in onda su Raiuno, la stessa trasmissione che aveva visto protagonista il padre Franco, poi arrivato a diventare vice campione mondiale delle prove di abilità mentali. La puntata che ha visto il ritorno di Paola Perego alla conduzione tv è andata in onda venerdì 12 gennaio.

Il 16enne monzese ha stupito giuria e pubblico per la capacità di identificare una sola piccola differenza in due immagini complesse e apparentemente identiche. Ha anche spiegato la tecnica: sfruttare la stereoscopia naturale degli occhi. Il destra vede un’immagine, il sinistro l’altra, incrociando lo sguardo riesce a sovrapporre le immagini e a notare il dettaglio che non torna. Davanti a Paolo Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino - i giurati - il monzese ha identificato prima un angolo di t-shirt dal colore differente nelle due foto che rappresentavano una folla, quindi una macchina cancellata in un incrocio da una ripresa aerea, infine la cover di uno smartphone modificata in un marea di persone in acqua.

Federico Gengotti durante la prova

Al termine della puntata, per lui, la terza posizione. Soddisfatto anche il padre Franco, in studio a Roma durante la trasmissione. Ecco il video postato dal padre che riepiloga la prova di suo figlio.

