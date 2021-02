Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La facciata della Villa reale sui Giardini (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: i vincitori dell’incarico per il masterplan di Villa e Parco (c’è anche lo studio Benevolo) Una società di Roma, una serie di realtà di Bologna, lo studio bresciano Benevolo: sono loro i vincitori dell’incarico per la redazione del masterplan di Villa reale e Parco di Monza.

Un gruppo di specialisti di diverse società dell’area di Bologna, una realtà di Roma e uno studio di architettura bresciano che ai monzesi dovrebbe dire molto: lo studio Benevolo. Ci sono i nomi dei vincitori dell’appalto per la redazione del masterplan di Villa reale e Parco di Monza, il “piano regolatore” che dovrebbe definire le linee di intervento e sviluppo del complesso monumentale.

A dirlo è la Gazzetta ufficiale in un atto pubblicato nella serie speciale un mese fa - cioè una decina di giorni dopo l’aggiudicazione da parte di Aria spa, la centrale regionale che ha gestito la gara. E allora eccoli:

- Cles srl, Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo, di Roma: di sè dice che è una realtà nata 35 anni fa “consolidata nel panorama degli istituti di ricerca e consulenza di livello nazionale con un gruppo di lavoro caratterizzato da una lunga e comprovata esperienza nel campo della ricerca socio-economica, del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche, della programmazione e realizzazione di modelli di intervento nel campo delle politiche sociali, dello sviluppo locale e territoriale, dell’istruzione, della formazione e del lavoro”.

-Studio Silva srl, che si occupa di consulenza e progettazione ambientale, con sedi a Novara e Bologna: ha realizzato progetti nazionali e internazionali e ha tra l’altro vinto il concorso per il parco fluviale di Tours, in Francia.

- Mate società cooperativa di Bologna, con una sede anche a Milano, che si occupa di “pianificazione, progettazione ed esecuzione, fattibilità, compatibilità, recupero, salvaguardia e valutazione ambientale inerenti ai settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’urbanistica, dell’ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e relativo marketing analitico, strategico ed operativo”.

- Bam! Strategie Culturali, di Bologna, coop che si occupa di consulenze per il settore culturale, audience development e audience engagement, che si presenta come “un team di professionisti che affianca istituzioni e progetti culturali nella costruzione di percorsi strategici”.

- Studio Architetti Benevolo, studio di architettura di Cellatica (Brescia), oggi formato da Alessandro e Luigi Benevolo e fondato da Leonardo Benevolo, cioè il professionista che ha firmato un celebre e rivoluzionario piano regolatore di Monza a metà degli anni Novanta, mai arrivato nella sua forma originaria all’approvazione. È scomparso all’inizio del 1997.

La società Aria non ha ancora comunicato ufficialmente i vincitori, pur pubblicati in Gazzetta ufficiale: nei giorni scorsi, dopo avere proceduto alla verifica della documentazione, ha segnalato l’attesa della firma del contratto. L’aggiudicazione è avvenuto il 23 dicembre 2020 ed è stata segnalata alla Gazzetta il 28 dicembre. Iva esclusa, l’incarico è stato aggiudicato per 358mila euro.

