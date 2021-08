Monza, i vicini sentono rumori: i carabinieri arrestano due ladri al Rondò dei Pini. In un appartamento si erano presi due lingotti, uno d’oro e uno d’argento Sono stati arrestati per furto in abitazione. Arresto convalidato in udienza. Sono finiti in carcere. La refurtiva recuperata è stata quindi restituita ai legittimi proprietari

Tentano di rubare in un appartamento in zona Rondò dei Pini ma i vicini di casa avvertono i carabinieri che li arrestano. Ferragosto amaro per due georgiani di 32 e 39 anni senza fissa dimora: pensavano di aver scelto la palazzina “giusta” da poter svaligiare in questi giorni di vacanza, approfittando dell’assenza dei proprietari, ma non hanno fatto i conti con lo spirito civico dei vicini e la tempestività dei carabinieri.

All’Arma la segnalazione è arrivata dopo una telefonata che aveva segnalato forti rumori provenienti da un appartamento del condominio. Le gazzelle della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza sono giunte subito sul posto.

All’arrivo dei militari però i rumori sembravano cessati. Poco dopo, però, in un appartamento la cui porta d’ingresso era stata manomessa, i militari hanno scoperto i due ladruncoli con ancora in mano la refurtiva: un orologio e monili vari nonché due lingotti, uno d’oro e uno d’argento di circa 50 grammi.

I due sono stati arrestati per furto in abitazione, con la fissazione dell’udienza per direttissima terminata con la convalida e l’applicazione della custodia in carcere. La refurtiva recuperata è stata quindi restituita ai legittimi proprietari.

