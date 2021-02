Monza, i vandali se la prendono con i paletti lungo il Villoresi: sradicati e gettati nel canale Spettacolo indecoroso nel tratto dell’alzaia che da via Solferino (zona ospedale vecchio) porta in via Cavallotti dove sono ben evidenti anche segni di “bisbocce”, bottiglie, lattine, bicchieri, scatole di cartone lasciati qua e là.

Paletti sradicati, sfilati dai loro supporti e addirittura gettati nel greto asciutto del Canale Villoresi. Lo spettacolo indecoroso si presenta nel tratto dell’alzaia che da via Solferino (zona ospedale vecchio) porta in via Cavallotti, a Monza. Qui non è raro trovare resti di “bisbocce” consumate all’aria aperta: bottiglie, lattine, bicchieri, scatole di cartone lasciati qua e là. Ora, però, questi assidui frequentatori hanno deciso di fare di più: rompere parte della recinzione che costeggia il lato del camminamento prossimale al prato.

I paletti rimasti sono privi del corrimano

I paletti rimasti in piedi sono stati privati del corrimano e appaiono come dei grandi stecchini piantati lì per caso. Altri, invece, sono proprio stati estratti dal terreno e giacciono a terra con le loro fondamenta di pietra. E non mancano i resti gettati nel canale che ancora si trova nella sua fase invernale, ovvero privo di acqua. Tutto fa pensare che gli autori di questi vandalismi abbiano avuto parecchio tempo a disposizione per agire indisturbati e che abbiano compiuto questo scempio nelle ore notturne, favoriti dal buio e dal mancato passaggio di persone dedite alla corsa o che più semplicemente camminano lontane dal traffico.

