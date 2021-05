Monza Area ex Esselunga via Lecco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, i residenti di via Lecco chiedono qual è il destino dell’ex Esselunga I residenti della prima parte di via Lecco a Monza si sono presentati in consulta per chiedere se ci fossero novità sul piano di recupero dell’ex Esselunga, dismessa da anni.

Che fine abbia fatto il piano per l’ex Esselunga di via Lecco a Monza la consulta del Centro - San Gerardo se l’è chiesto di nuovo durante l’ultima riunione: a sollecitare aggiornamenti alcune residenti della zona che hanno preso parte all’incontro proprio con l’intenzione di domandare ai membri dell’organismo di partecipazione se, di recente, avessero avuto riscontri in merito. L’attenzione della consulta si era concentrata sull’area anche in occasione dell’elaborazione del questionario di quartiere da diffondere nell’ambito della raccolta di proposte inerenti al progetto “Le città nella città”: una nuova sollecitazione potrebbe presto fare seguito alle precedenti.

Che l’area si preparasse a cambiare pelle era stato annunciato nel 2016, quando la proprietà sembrava intenzionata a procedere alla realizzazione del programma di intervento concordato nel 2012 per ricostruire l’area dopo l’abbandono della catena in occasione dell’apertura del market al confine con Concorezzo: prevedeva la realizzazione di una piazza (delimitata su tre lati da un porticato) e di nuovi edifici (residenziali al primo e al secondo piano e commerciali al piano terra), parcheggi in superficie, un’area verde e una ciclabile. Le ruspe sono entrate in azione nella primavera del 2018, salvo poi arrestarsi dopo le demolizioni.

