Monza, i ladri del monopattino tornano in azione: furto in piazza Roma e arresto Hanno tentato di rubare un altro monopattino, invano, quindi, in pieno giorno, hanno sottratto una bicicletta sotto gli occhi di un passante che ha chiamato il 112. Una Volante della polizia li ha rintracciati poco distante.

Già denunciati nei giorni scorsi, in quanto accusati di aver rubato un monopattino a uno studente nel parcheggio dell’istituto scolastico “Mose Bianchi” di Monza, sono tornati in azione giovedì 11 febbraio nel pomeriggio sempre in città, nella centralissima piazza Roma. Prima hanno tentato invano di sottrarre un altro monopattino, poi hanno rivolto la loro attenzione su una bicicletta posteggiata nella piazza, caricata di tutta fretta sulla loro auto prima di allontanarsi.

Un furto tentato e un altro riuscito, in pieno giorno, non sono sfuggiti a un passante che ha chiamato il 112. Una Volante della polizia di Stato ha intercettato l’auto dei ladri in via Mercadante. All’interno c’era ancora la bicicletta rubata insieme agli arnesi da scasso. I due a bordo, entrambi del 1979, italiani, uno senza dimora e l’altro residente a Monza, sono stati arrestati. Uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari, il secondo all’obbligo di presentarsi giornalmente in questura.

