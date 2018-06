Monza: i funerali di Pierfranco Bertazzini - FOTO FOTO - Celebrati a Monza lunedì pomeriggio i funerali di Pierfranco Bertazzini, professore ed ex sindaco scomparso a 97 anni. Gremita la chiesa di San Gerardo in un giorno di lutto cittadino.

Celebrati a Monza lunedì pomeriggio i funerali di Pierfranco Bertazzini, professore ed ex sindaco scomparso a 97 anni. Gremita la chiesa di San Gerardo in un giorno di lutto cittadino. Il gonfalone listato a lutto, il sindaco e le istituzioni strette alla famiglia, le bandiere delle sedi comunali a mezz’asta con l’invito agli esercizi commerciali a condividere simbolicamente il momento dell’ultimo saluto a un personaggio della storia di Monza. Al lutto cittadino ha aderito anche la Provincia.

GUARDA le foto e LEGGI chi era

«Il Professore mi ha seguito con affetto sin da ragazzo, è stato con me prodigo di consigli, in ogni mia scelta importante era il primo che cercavo per avere una sua benedizione - ha condiviso nei giorni scorsi il sindaco Dario Allevi, suo ex allievo - La sua classe, la sua educazione, la sua umiltà, la sua cultura, la sua dialettica, la sua dolcezza, la sua onestà, il suo amore per Monza sono stati una vera e propria calamita per tantissime generazioni, chi si avvicinava a lui non poteva non rimanere folgorato. L’ho sentito l’ultima volta proprio nell’occasione della festa di San Gerardo, aveva una voce stanca ma ero certo che avrebbe superato anche questo difficile momento perché per me il Professore era e doveva rimanere immortale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA