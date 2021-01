Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

i disegni dei bambini (Foto by Annamaria Colombo)

Monza: i cuori degli alunni delle Canossiane per la Festa della famiglia Un muro di cuori in viale Petrarca a Monza: lo hanno realizzato i più piccoli alunni delle Canossiane per celebrare la Festa della famiglia.

Un muro allegro e colorato con i disegni dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia Maddalena di Canossa di Monza. In occasione della festa della famiglia i bambini delle due sezioni primavera e delle sei sezioni dell’infanzia hanno dato libero sfogo alla loro fantasia creando cuori colorati che ora fanno bella mostra in viale Petrarca, a pochi metri dal Re de Sass.

«In un momento difficile come questo - spiega la coordinatrice Elena Beretta – vogliamo mandare ai genitori il chiaro messaggio che la scuola c’è e che continua a considerare la famiglia come un grande valore». Nei giorni scorsi i piccoli hanno realizzato otto cuori - uno per sezione - con materiali di scarto e di recupero: lana, carta, cartone, riso soffiato, bottoni e altro ancora.

«Per loro la famiglia è rappresentata da un cuore - sottolinea la coordinatrice - Hanno operato in gruppo condividendo esperienze e trasformando il lavoro in gioco». Il desiderio di bambini, insegnanti e famiglie è di lasciare appesi i cuori per tutto il fine settimana. «Vedremo le previsioni meteo - conclude la coordinatrice - rovinare questi piccoli capolavori ci dispiacerebbe moltissimo».

