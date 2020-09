Monza, i carabinieri arrestano senzatetto per reati contro la persona e il patrimonio Il clochard, un 74enne, italiano, è stato prelevato dai militari in centro a Monza dando esecuzione a un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, per l’espiazione di pene cumulative, nove mesi, a seguito di reati commessi nel recente passato.

Accusato di reati contro la persona e il patrimonio per i quali ha nel tempo accumulato una serie di pene, un “noto” clochard, solito bazzicare in centro città e in piazza Duomo, a Monza, è stato tratto in arresto nel pomeriggio di mercoledì 9 settembre dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monza.

Il senzatetto, 74enne, italiano, è stato rintracciato dai militari in Piazza Roma, nei pressi dell’Arengario e prelevato dando esecuzione a un provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, per l’espiazione di pene cumulative, 9 mesi, a seguito di reati commessi nel recente passato. L’uomo è stato accompagnato presso la casa Circondariale di via Sanquirico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA