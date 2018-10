Monza: i carabinieri a cavallo del parco per scortare la Banda (di) Bassotti Un successo la prima edizione della Strabassotti organizzata dall’associazione Cuori di Pelo domenica 21 ottobre al parco: a scortare i cani anche i carabinieri a cavallo.

Sono arrivati talmente in tanto da diventare una super banda di bassotti. Anzi forse proprio una Banda Bassotti, capace per questo di meritarsi la scorta dei carabinieri a cavallo: è successo domenica mattina con la Strabassotti organizzata dall’associazione Cuor di Pelo. Un po’ di foto per chi non c’era.

