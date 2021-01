Monza: ha scritto quattro libri in pochi mesi ma quello di Maria Grazia Sala è solo un hobby Laureata in pedagogia, ha iniziato a scrivere mentre attendeva che la figlia uscisse da scuola: una trilogia è già stata pubblicata dalla casa editrice Etabeta di Lesmo, non mancano nei testi riferimenti a luoghi monzesi

In pochi mesi ha scritto ben quattro libri, tre pubblicati dalla casa editrice Etabeta di Lesmo, che formano una trilogia, e uno già pronto ma ancora in fase di editing. Non si ferma Maria Grazia Sala, una signora monzese, laureata in pedagogia, con l’hobby della scrittura. «Ho iniziato a scrivere mentre aspettavo fuori da scuola mia figlia Lara ora ventitreenne- esordisce- mi appuntavo idee che poi si trasformavano in racconti brevi. Nel 2019, appena tornata a casa dalle vacanze in Provenza e ancora affascinata da quei paesaggi, mi sono messa a scrivere di getto».

In breve sono nati i romanzi “La realtà all’improvviso”, il primo a essere dato alle stampe ma il secondo nell’ordine cronologico delle vicende della sua protagonista Kate, una giovane americana trasferita nel sud della Francia; “Come se il tempo si fosse fermato” ed “E’ difficile dimenticare il passato”, tutti disponibili su Amazon e sulla vetrina online della casa editrice lesmese.

Il lavoro di revisione dei suoi scritti Maria Grazia lo “distribuisce” in famiglia coinvolgendo il marito Fabio, la figlia, il papà Ambrogio e la sorella Daniela che sono sempre pronti a fornire consigli e suggerimenti. «Anche i titoli da dare ai libri li abbiamo decisi insieme-afferma- mettendoli ai voti. Ora siamo alle prese con il titolo da attribuire al quarto volume. Per ora quello più gettonato sembra essere “Quanto ingannano le apparenze”». Fra le pagine dei volumi di Maria Grazia Sala non mancano riferimenti a luoghi monzesi per rendere omaggio alla sua città.

