Monza: ha della cocaina e tenta di sfuggire ai carabinieri in moto con il monopattino Immediatamente bloccato e arrestato un 46enne monzese nei pressi dei giardini di via Visconti. A casa aveva anche dell’hashish. Un altro arresto a Brugherio: un 48enne nel box auto aveva cocaina, marijuana e hashish

Ha tentato la fuga su un monopattino elettrico ma non a fatto i conti con gli inseguitori, i carabinieri della Compagnia di Monza, in sella alle moto d’ordinanza. È stato immediatamente bloccato un 46enne di Monza, arrestato in flagranza. È stato notato passeggiare nei pressi dei giardini pubblici di via Azzone Visconti e alla vista della pattuglia dell’Arma ha tentato di scappare sul monopattino. Addosso aveva 1 grammo e mezzo di cocaina. A casa gli sono stati trovati altri 7 grammi e mezzo della stessa sostanza, un grammo e mezzo di hashish, 250 euro in contanti e due bilancini di precisione. Il Tribunale ha convalidato l’arresto ed è stato tradotto in carcere.

Arresto con obbligo di firma invece per un 48enne già noto alle forze dell’ordine fermato per un controllo stradale a Bruherio,sempre ad opera dei militari della Compagnia del capoluogo. In tasca aveva 4 dosi di cocaina, tre grammi n tutto. Ne aveva tuttavia molta di più in un box auto, 27 grammi, oltre ad altri 75 grammi di marijuana, 12 di hasish e 650 euro in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA