Monza: guida ubriaca e si scontra con un’auto in sosta in via Foscolo, denunciata

Alla guida ubriaca, una automobilista è uscita di strada ed è terminato contro un’auto in sosta. E’ accaduto poco dopo mezzanotte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto in via Foscolo, a Monza. Sul posto, all’altezza del civico 94, su segnalazione anche da parte della Questura, è intervenuta una pattuglia notturna della polizia locale. La conducente del veicolo, originaria dell’Ecuador, è risultava avere tasso alcoolemico superiore ai limiti di legge e per questo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

