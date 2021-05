Monza Green Experience: il 5 e il 6 giugno la Villa reale si riempie di fiori Mercatino, artigiani, specialisti e molto altro: tra i protagonisti della riapertura della Villa reale, anche una manifestazione green di Visionplus, “Monza Green Experience”.

Si chiama Monza Green Experience e si definisce “l’evento più colorato e profumato di sempre”: ambisce a diventare “il punto di riferimento per tutti gli appassionati di verde, ma anche per i semplici curiosi che desiderano approcciarsi per la prima volta al mondo delle piante e dei fiori”.

A promuoverlo Visionplus, l’agenzia di organizzazione di eventi che, tra gli altri, ha legato il suo nome anche alle scorse edizioni della Monza Wine Experience. L’appuntamento è per il 5 e il 6 giugno negli spazi del roseto, delle serre comunali e dell’avancorte della Villa reale per “un’esperienza tra design e arte, giardini tematici e piante rare, handmade e street food in uno speciale format green”, si legge su monzagreenexperience.it.

«Un evento dedicato al mondo del verde in città mancava: la Green Experience nasce proprio con l’intenzione di colmare questo vuoto», spiega Samantha Ceccardi, managing director di Visionplus. Un’edizione zero quella di quest’anno, che prevede il coinvolgimento di una trentina di espositori: è realizzata con la collaborazione del Consorzio Villa reale e Parco e con il patrocinio del Comune di Monza, della Provincia di Monza e Brianza e di Ersaf. «L’intenzione è quella di gettare le basi per un evento che possa crescere negli anni: nell’ultimo periodo attenzione e sensibilità nei confronti del mondo green sono aumentate. Il contesto in cui inserire la manifestazione non poteva che essere quello della Reggia, finalmente pronta a riaprire al pubblico dopo tanti mesi di chiusura», prosegue Ceccardi. Il “Polo del verde” accoglierà “i migliori florovivaisti d’Italia”, mentre il “Pop-Up Market” sarà dedicato “all’artigianato di alta qualità”.

L’area “Green Food” offrirà “proposte inedite ed eco-solidali” e il corsi e i seminari organizzati nell’ambito del “Teatro del Fiore” approfondiranno “la storia, l’uso e la cura delle piante”. Spazio anche ad alcuni eventi collaterali: “Rosè nel roseto”, venerdì 4 giugno alle 19 (su invito) per una degustazione che vuole sottolineare il legame con le altre Monza Experience, in particolare la Wine Experience, e “Cappelli in fiore”, organizzata per l’intera giornata di sabato 5 giugno: “Per l’occasione ci si potrà sbizzarrire, presentandosi alla manifestazione con cappelli decorati da far abbellire ai flower desinger” presenti.

Gli appassionati di fotografia potranno invece cimentarsi nel photo contest: info e regolamento sul sito e sui social della manifestazione, dove nei prossimi giorni saranno diffusi ulteriori dettagli.

