“Monza green energy”, col Bando giovani progetti a tutto tondo a tema ambientale “Monza green energy” è un progetto firmato da Arci Scuotivento e Legambiente Alexander Langer per promuovere e sviluppare progetti aggregativi, educativi e culturali legati al tema ambientale e alla promozione della realtà locale.

Si chiama “Monza green energy” il progetto firmato da Arci Scuotivento insieme al circolo Legambiente Alexander Langer, tra i vincitori del bando Giovani protagonisti promosso dal Comune di Monza.

Un progetto nato per promuovere e sviluppare progetti aggregativi, educativi e culturali legati al tema ambientale e alla promozione della realtà locale.

Tante le sfaccettature dell’iniziativa, molti gli ambiti a cui si rivolge proponendo attività pensate per coinvolgere ragazzi e giovani: da una rassegna giovanile musicale per band brianzole, in collaborazione con lo studio di produzione Frequenze studio e poi ancora percorsi teatrali, di reading e cineforum dedicati alla tematica ambientale. Ma non solo.

Il progetto prevede anche laboratori di autoproduzione naturale per tutti i “gusti”: cosmesi, cucina, ciclofficina e poi l’organizzazione di aperitivi green a base di prodotti locali e di filiera corta grazie alla collaborazione, tra gli altri, di DesBri e Alma birrificio monzese. Anche il Csv Monza Lecco Sondrio sarà tra i partner del progetto per la promozione di attività di educazione ambientale, comunicazione e avvio al volontariato.

Il tutto sfruttando Spazio Rosmini, in via Rosmini, dove ha sede Arci Scuotivento.

«L’obiettivo del progetto è quello di permettere ai giovani di esprimere il proprio potenziale e realizzare iniziative destinate ad altri giovani e alla cittadinanza, favorendo il protagonismo e la partecipazione attiva all’interno della comunità», spiegano i promotori.

Le attività sono rivolte a ragazzi tra i 16 e 35 anni.

Per informazioni sul progetto e il calendario delle attività è possibile scrivere a [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA