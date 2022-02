Monza, gli artigiani e il caro bollette: «Spegniamo il riscaldamento, oscuriamo le vetrine e alziamo i prezzi». E qualcuno pensa anche di chiudere Secondo un’indagine di Unione Artigiani: c’è anche un 15% di imprese pronto a licenziare e a chiudere bottega. Il segretario generale Marco Accornero: «Check up energetico indispensabile per iniziare a risparmiare da subito»

Saranno costretti ad alzare i prezzi, ma qualcuno di loro, per difendersi dal caro bollette, è disposto anche a rinunciare al riscaldamento: uno su cinque ha già pensato di farlo. E un 15% di loro è disposto a licenziare personale, mentre un’impresa su dieci potrebbe chiudere o ridurre la produzione.

Sono i meccanismi di difesa che potrebbero utilizzare le aziende che fanno capo a Unione artigiani di Milano e Monza, costrette a combattere contro il caro bollette e il caro prezzi delle materie prime.

Il rincaro medio delle spesa energetica per impresa, secondo un indagine a cui hanno partecipato 200 aziende associate a Unione Artigiani, è superiore al 50%. Le ditte impegnate nella produzione (legno, metalmeccanica) regitrano aumenti con punte che vanno anche oltre il 70%, ma anche parrucchieri ed estetiste iniziano a segnalarci fatture con cifre che tolgono il fiato. “È una scossa devastante per un comparto che è appena uscito dalla crisi. Tra le nostre imprese c’è rabbia e molta rassegnazione perché non sembra esserci via d’uscita”, commenta il Segretario Generale di Unione Artigiani Marco Accornero.

Di fronte alle difficoltà manca una risposta strutturata: solo un’impresa su quattro ha effettuato un check up energetico e prende in considerazione l’idea di utilizzare i bonus edilizi per migliorare la classe energetica di laboratori e negozi dove opera. Appena l’1% utilizza strumenti di monitoraggio in tempo reale dei consumi elettrici. C’è una maggiore sensibilità green ma manca l’ultimo sforzo per metterla in pratica: il 54% è disponibile ad installare (con incentivi) il fotovoltaico, il 55% vorrebbe comprare elettricità da fonti rinnovabili certificate mentre il 63% è pronto a conoscere meglio le offerte dei consorzi per gli acquisti collettivi dell’energia. Pochissimi invece - sono solo l’8% - i titolari d’impresa disposti, nonostante i rincari dei carburanti e gli incentivi, ad acquistare mezzi elettrici.

“La piccola impresa cerca nel mercato energetico risposte chiare, rapide e concrete ma non ha le competenze e la forza contrattuale per scegliere in autonomia - conclude Accornero - di fronte alla corsa agli aumenti è indispensabile non lasciare soli gli imprenditori e offrire come già facciamo come associazione una consulenza personalizzata, indipendente e di alta professionalità. La prima cosa da fare è sicuramente un check up energetico: per iniziare a risparmiare serve un punto di partenza. E poi, dove possibile, incentivare le imprese e i privati ad allearsi mettendo insieme tetti, aree libere, parcheggi per creare impianti fotovoltaici.”

