Monza: gli applausi di 300 persone alla Cena sotto le Stelle per l’orto solidale - VIDEO Trecento persone hanno partecipato nella sera di sabato 15 giugno all’arengario di Monza alla Cena sotto le Stelle organizzata dalla Fondazione Tavecchio, con numerosi sostenitori, per raccogliere fondi per l’orto solidale “Tutti giù per terra”.

Trecento persone hanno partecipato nella sera di sabato 15 giugno all’arengario di Monza alla Cena sotto le Stelle organizzata dalla Fondazione Tavecchio, con numerosi sostenitori, per raccogliere fondi per l’orto solidale “Tutti giù per terra”.

Alla fine applausi per tutti e ovazione per i camerieri per una sera dell’Asd Silvia Tremolada, gli unici purtroppo a subire il temporale: la pioggia ha cominciato a cadere battente proprio quando sarebbe toccato a loro gustarsi la cena dopo aver servito ai tavoli.

È stata la seconda edizione ed è servita per sostenere le attività dell’orto didattico e inclusivo per persone con disabilità, studenti, richiedenti asilo e anziani. In località Gera c’è molto di più di un orto: un vigneto, un frutteto, un giardino sensoriale, passerelle per l’accesso di sedie a rotelle, cassoni sopra-elevati per la coltivazione facilitata, persino un bosco. E da qualche giorno sono arrivate anche le arnie, per la produzione di miele a completare una realtà dove in futuro si giungerà persino alla prima produzione del vino di Monza, grazie al coinvolgimento del Gruppo Meregalli.

L’intero percorso fa parte del progetto di rete #coltivoanch’io del Bando volontariato 2018, con il coinvolgimento di un lungo elenco di partner, tra cui “Il Cittadino”.



VIDEO: GLI APPLAUSI

© RIPRODUZIONE RISERVATA