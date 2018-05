Monza: gli agenti del Nost e il cane Narco trovano e sequestrano due etti di droga Oltre due etti di droga disseminati tra i noti luoghi di spaccio di Monza, via Gramsci e via Arosio. Sono stati trovati e sequestrati dagli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) della polizia locale con i colleghi del Nucleo mobile e delle unità cinofile, giovedì 3 maggio, nel pomeriggio.

Nello specifico, in via Gramsci/Campini, gli agenti, con l’ausilio del cane Narco hanno ritrovato dietro ad alcuni cespugli 120 grammi di marijuana suddivisi in 54 involucri già pronti per lo spaccio. Oltre al sequestro è scattata anche una denuncia a carico di ignoti.

Agenti del Nost e il cane Narco nel piazzale davanti alla stazione, in via Arosio

(Foto by Roberto Magnani)

Sempre dall’unità cinofila è stata inoltre rinvenuta altra droga nel piazzale retrostante la stazione ferroviaria e nei giardini di via Arosio: sempre marijuana contenuta in 4 sacchetti per un totale di 59 grammi oltre a due pezzi di hashish per 15 grammi totali ed un pezzo di cocaina per 0.3 grammi. Anche in questo caso è stato effettuato il sequestro (oltre a una denuncia sempre a carico di ignoti).

Nei pressi della stazione ferroviaria, infine, è stato fermato uno straniero che cercava di dileguarsi, al controllo gli è stato rinvenuto addosso dell’hashish per uso personale ( 9.75 grammi), sottoposto a sequestro amministrativo. È stato sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309/90. Durante i controlli è stato anche rinvenuto uno zaino, nella stazione, contenente attrezzi da scasso.

