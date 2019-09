Monza, giù dal monumento ai Caduti in bici e skate: è di nuovo PiazzaTrentoPark In bici e skateboard sul monumento ai Caduti in centro a Monza. Un passante ha ripreso le evoluzioni dei ragazzini in un sabato pomeriggio e le ha inviate in redazione: «Ma è mai possibile che i vigili non dicano niente?», si chiede. E si ripresenta la questione della tutela del monumento dai vandalismi.

Il fermo immagine mostra un ragazzino a torso nudo che, in sella alla sua mountain bike, scavalca agilmente l’aiuola che delimita la base superiore del monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste a Monza, atterra sull’erba, ci pedala ancora un po’ sopra e poi si sposta verso il suo gruppo di amici che, in bici o sullo skateboard, percorrono allo stesso modo le diverse superfici del monumento simbolo del cuore della città, trasformandolo in una palestra per i loro allenamenti.

È sabato pomeriggio e il centro di Monza è pieno di persone. Tra quelli che si sono fermati a osservare la scena, uno decide anche di filmarla e di inviarla in redazione. La domanda che accompagna il video è (solo apparentemente) semplice: «Ma è mai possibile che i vigili non dicano niente?».

(Foto by Federica Fenaroli)

Si avvicendano da mesi con regolarità ormai costante le segnalazioni su una diffusa e generalizzata mancanza di rispetto nei confronti del monumento ai caduti, usato a più riprese come aiuola dove far sgambettare cani di piccola e media taglia oppure anche come comodo salotto dove poter bivaccare indisturbati: è successo, anche con sedie e tavolini.

«La cosa più giusta da fare - ha proseguito il lettore - sarebbe transennarlo, per evitare situazioni del genere: prendendo magari esempio da come si comportano negli altri paesi».

L’ipotesi di impedire l’accesso al monumento, posizionando delle siepi o una cancellata tutto attorno al perimetro della sua base, era stata discussa qualche mese fa anche in consiglio comunale: un’opzione che sì era stata considerata, ma di cui poi non si è più saputo nulla.

Ma il complesso, realizzato in bronzo dallo scultore Enrico Pancera e inaugurato nel 1932, è stato oggetto anche di altri atti vandalici: lo scorso dicembre, infatti, qualcuno aveva ben pensato di rovinarne la base con dichiarazioni d’amore e scritte contro il sistema realizzate in vernice rossa, ripulita poi dal sindaco Dario Allevi e dal vicesindaco Simone Villa. Negli stessi giorni erano state danneggiate e divelte alcune luci della parte inferiore del basamento.

(Foto by Federica Fenaroli)

