Monza: giovane gheppio ferito in via Longhi, il falchetto è stato portato all’oasi di Vanzago

Ha spiccato il volo dal nido sul campanile della chiesa di San Pietro Martire, nel centro di Monza, ma qualcosa all’atterraggio è andato storto. Un giovane esemplare di gheppio è stato ritrovato ferito nel giardino della redazione del Cittadino e della concessionaria di pubblicità Spm, in via Longhi. Notato in difficoltà, è stato soccorso allertando le Guardie ecologiche volontarie che, intorno alle 13 del 26 giugno, l’hanno recuperato, controllato e trasportato comunque in buona salute all’Oasi del Wwf a Vanzago per essere curato e poi rimesso in libertà.

Secondo la Gev, l’esemplare poteva avere circa un mese quindi è plausibile che sia rimasto vittima di un incidente nel tentativo di volare dal campanile che da anni i gheppi hanno come casa. Il falchetto ferito però in questo modo si è esposto al pericolo dei corvi e della colonia felina che c’è poco lontano, al liceo Dehon. Era successo un’altra volta qualche anno fa, sempre nello stesso periodo: il 23 giugno del 2010.

