Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Soccorsi in Grignetta

Monza, giovane cade in Grignetta: ora è ricoverato all’ospedale di Como È nato a Monza e risiede in Brianza il giovane che la mattina del 31 gennaio è stato trasferito all’ospedale di Como per una serie di traumi riportati dopo la caduta sulla Grignetta

È nato a Monza nel 1988 ed è residente in Brianza il giovane precipitato la mattina del 31 gennaio per oltre un centinaio di metri nella zona della Scala del Caminetto Pagani, in Grignetta.

La neve e l’abbassamento della temperatura hanno intensificato la presenza di ghiaccio. Secondo le prime informazioni era in fase di salita quando è caduto e poi è scivolato lungo il canale. Alcune persone lo hanno visto cadere e hanno subito chiesto aiuto. Sul posto l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Como, con il tecnico di elisoccorso Cnsas a bordo.

Pronti a partire, a supporto delle operazioni, anche una squadra dal Centro del Bione e altri tecnici dai Piani dei Resinelli. Il ragazzo avrebbe riportato diversi traumi. È stato trasferito all’ospedale di Como.

© RIPRODUZIONE RISERVATA