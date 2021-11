Monza, Giorgio Mora è il nuovo vice comandante della polizia locale Ha assunto l’incarico, anche di responsabile del Servizio Sicurezza Urbana e Stradale, precedentemente ricoperto da Pasquale Evangelista che ha cessato dal servizio il 16 novembre per collocamento a riposo.

Nuovo vicecomandante per la polizia locale di Monza: da mercoledì 17 novembre il Commissario Capo Coordinatore Giorgio Mora ha assunto l’incarico, anche di responsabile del Servizio Sicurezza Urbana e Stradale, precedentemente ricoperto da Pasquale Evangelista che ha cessato dal servizio il 16 novembre per collocamento a riposo.

Mora è nel Corpo di Polizia Locale dal 1991, quanfo iniziò come agente, e ha via via ricoperto i vari gradi gerarchici acquisendo grande esperienza; ha tra l’altro svolto servizio per 8 anni anche alla Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza. La scelta del Commissario Capo Mora quale Capo Servizio è stata effettuata dal comandante Pietro Curcio dopo una selezione interna tra diversi candidati. Lo stesso Comandante, come previsto dal Regolamento del Corpo, ha poi proceduto alla nomina dei suoi due Vice, confermando nell’incarico di Vicario Francesca Galli, affiancata appunto da Giorgio Mora.

«Giorgio Mora è una figura di esperienza - spiega l’assessore alla Sicurezza Federico Arena - Sono certo che le sue doti professionali ed umane ci aiuteranno a proseguire quel lavoro, sui temi della sicurezza urbana, del rispetto delle regole e del decoro della città, iniziato oltre quattro anni fa. Nel prossimo futuro andremo incontro alla necessità di un’ulteriore accelerazione nell’evoluzione del Corpo della Polizia Locale, destinato a diventare sempre di più un presidio di sicurezza. Uno sviluppo che noi abbiamo anticipato con l’istituzione del “NOST” e del Nucleo Operativo Cinofilo. Auguro un buon lavoro a Giorgio Mora».

«Ringrazio Pasquale Evangelista per il lavoro svolto con professionalità, precisione e competenza in tanti anni di carriera - ha dichiarato il comandante della Polizia Locale Pietro Curcio - Do il benvenuto a Giorgio Mora e gli auguro un buon lavoro. Sono certo che saprà operare sempre nell’interesse dei cittadini».

