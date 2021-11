Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Via Gramsci (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: già allontanato dal Questore getta a terra 50 dosi di hashish, scatta l’arresto Si tratta di un 41enne abituale frequentatore di piazza Cambiaghi: è stato sottoposto a un controllo da parte di una pattuglia della Volante e ha tentato la fuga dopo aver gettato a terra le dosi.

Un cittadino marocchino, di 41 anni, abituale frequentatore di piazza Cambiaghi di Monza, irregolare sul territorio e già destinatario di un ordine di allontanamento emesso dal Questore di Monza e della Brianza, è stato arrestato per detenzione con fini di spaccio di sostanza stupefacente, domenica 21 novembre, in mattinata, da personale della Polizia di Stato impegnato nei mirati servizi di contrasto alla criminalità diffusa e alle situazioni di degrado.

Gli agenti della Squadra Volante, in transito lungo via Gramsci, si sono insospettiti notando il fare guardingo dello straniero alla loro vista. Hanno quindi proceduto a controllarlo. Nel corso delle verifiche anagrafiche il 41enne si è dato alla fuga, lanciando a terra un involucro, poi recuperato dai poliziotti, al cui interno è stata rinvenuta del’hascisc (circa 50 dosi). Il 41enne è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Questura su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo.

