Monza, gara di solidarietà per il parco della Boscherona dopo il nuovo incendio Parte la gara di solidarietà per i volontari del parco della Boscherona per riorganizzare le attrezzature e gli arredi andati distrutti nell’ultimo incendio dell’oasi verde di Monza.

Qui c’è già voglia di ripartire. La stessa che ha permesso al laghetto della Boscherona, in questi ultimi due anni inevitabilmente costretto a fare i conti con le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, di tornare a essere un ben frequentato punto di ritrovo per i patiti della pesca e non solo.

Per completare alla grande l’operazione “rilancio”, mancava solo l’organizzazione in estate della Festa del pesce, da due anni annullata per le conseguenze della pandemia. Un atteso ritorno al passato ora messo fortemente a rischio dall’incendio che la settimana scorsa ha distrutto il container utilizzato come deposito delle attrezzature di proprietà del Consorzio. Qualche speranza, però, c’è, anche perché un volonteroso si è fatto avanti per assicurare un aiuto tangibile.

«L’amarezza tra i nostri 30 volontari – commenta Angelo Casiraghi, presidente del Consorzio Il Laghetto – è ovviamente motivata. Di positivo c’è che una persona ci ha contattati mettendoci a disposizione dei tavoli. Riavviare la macchina organizzativa non è mai facile. In questo particolare momento, lo è ancora di più per evidenti motivi. In ogni caso, ogni offerta di collaborazione è ben accetta».

Chi volesse aderire all’appello, può utilizzare il numero 335-7866188.

Le cause dell’incendio sono ancora ignote. Certo, invece, è il danno economico causato dalle fiamme, quantificabile in circa 20mila euro. Sono andati distrutti, tra l’altro, una cinquantina di tavoli e relative panche, tre friggitrici, il pentolone per la paella, due tendoni utilizzati per costruire i gazebo. L’incendio ha pure messo fuori uso alcune attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde, come un soffiatore e un tagliabordi.

La Festa del pesce è tornata a essere un appuntamento dell’estate cittadina undici anni fa. Il ricavato viene destinato al miglioramento complessivo dell’impianto.

