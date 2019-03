Monza: furgone non si ferma all’alt dei vigili, trasporta moto e bici rubate All’alt della polizia locale, in viale delle Industrie, il conducente di un furgone ha invertito senso di marcia e ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un’auto di passaggio, poi, con un complice, è fuggito. Nel mezzo trovate due moto e una bicicletta rubate.

All’invito degli agenti della polizia locale di accostare, in quanto sprovvisto di assicurazione, il conducente di un furgone ha tagliato la strada alla pattuglia, ha invertito la marcia e dopo aver scavalcato l’aiuola spartitraffico di viale delle Industrie e pericolosamente invaso la corsia di marcia opposta si è scontrato con un’auto e ha finito la sua corsa. Ma non è finita: sceso dal mezzo, insieme a un altro soggetto è scappato a piedi nei campi circostanti facendo perdere le tracce. Nessuna conseguenza per l’automobilista, un disabile.

E’ accaduto a Monza venerdì 29 marzo, in serata. Gli agenti del Comando di via Marsala erano impegnati in un controllo stradale in viale delle Industrie con lo Street control, il dispositivo che legge le targhe dei mezzi circolanti per verificare se siano in regola con l’assicurazione e revisione, quando non incappati nel furgone irregolare all’interno del quale, di qui il motivo della fuga repentina, hanno trovato due moto di grossa cilindrata e una bicicletta rubate. Sono in corso accertamenti per scoprire dove sia avvenuto il furto.

