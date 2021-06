Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Droga polizia locale (Foto by Roberto Magnani)

Monza: fugge e cerca di liberarsi della droga, denunciato un ragazzo di 19 anni Il giovane si è allontanato di corsa dai giardini di via Guardini, a Sant’Albino. Durante la prolungata fuga avrebbe cercato di disfarsi di 17 grammi di hashish e 180 euro in banconote di vario taglio.

Appena ha visto la polizia locale, mentre si trovava presso i giardini pubblici di via Guardini, a Sant’Albino, a Monza, si è dato alla fuga. Si tratta di un 19enne residente in città, denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Il giovane è stato lungamente inseguito, anche con un’auto di servizio in sirena, e prima della cattura avrebbe cercato di disfarsi di qualcosa. Gli agenti del Nost (Nucleo operativo sicurezza tattica) con l’ausilio dell’unità cinofila Narco hanno trovato sotto una siepe 17 grammi di hashish e 180 euro in banconote di vario taglio.

Durante una perquisizione presso l’abitazione dove il ragazzo vive con i genitori e nel box è stato trovato un astuccio che emanava un forte odore di hashish con 500 euro in banconote di vario taglio. La droga, già confezionata in porzioni pronti per lo spaccio, e il denaro sono stati sequestrati.

