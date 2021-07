Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Una immagine degli interventi già realizzati dalla proprietà in via Timavo a Monza

Monza, Foa Boccaccio in via Timavo: la proprietà fa denuncia per l’occupazione È già stata presentata denuncia da parte della proprietà dell’area di via Timavo-Ghilini, a Monza, occupata martedì di sera dai militanti di Foa Boccaccio dopo lo sgombero di via Rosmini.

Via Timavo: ha sporto denuncia la proprietà dell’area al civico 12 occupata da martedì sera dalla Foa Boccaccio. Lo riferisce Michela Locati, architetto progettista e tecnico di riferimento per i privati e per la società interessata all’acquisizione del terreno da diecimila metri quadri nelle vicinanze del Lambro e del canale Villoresi.

«È importante che l’attenzione sull’area si mantenga alta: al suo interno contiene tettoie e altri edifici risalenti agli anni Venti del secolo scorso, in alcuni casi anche pericolanti»: in passato ha ospitato uno dei depositi comunali di pullman e autobus, gestito dalla società Malfer e, prima ancora, un deposito di carta e di legname.

La convenzione è stata firmata con il comune nel maggio 2018: il piano attuativo prevede una destinazione residenziale per l’80% dell’area e per il rimanente 20% servizi, aree verdi e recupero dell’archeologia industriale. Progettato, nella parte a verde, uno spazio ipogeo che possa funzionare come vasca di laminazione per eventuali esondazioni del Lambro.

«In questi anni la progettazione non si è mai fermata e ha subito alcune piccole modifiche e altri interventi migliorativi recependo le normative vigenti. Oltretutto, un accordo è stato trovato anche con il Consorzio Est Ticino Villoresi: si tratta di un piano partecipato tra pubblico e privato che, nelle intenzioni più ottimistiche, avrebbe portato a una prima cantierizzazione tra circa un anno», prosegue Locati precisando anche che nell’ultimo periodo era stato dato avvio a diversi interventi di verifica e di pulizia.

L’occupazione abusiva ha momentaneamente interrotto i lavori: ora che è stata sporta denuncia, saranno le autorità competenti a valutare modalità e tempistiche di intervento.

