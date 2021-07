Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, Foa Boccaccio in corteo dopo lo sgombero: “Non vi lasceremo in pace” Un paio di centinaia di persone dietro la stazione di Monza per protestare contro lo sgombero del Foa Boccaccio nella mattina di martedì 13 luglio. “Uno sgombero è solo un contrattempo tra un’occupazione e quella successiva, non vi lasceremo in pace”.

“Non vi lasceremo in pace” sono le parole con cui il Foa Boccaccio chiude il volantino distribuito durante il corteo organizzato nella serata di mercoledì 13 luglio. Il centro sociale di Monza si è svegliato con lo sgombero dell’ex centro sportivo di via Rosmini, occupato da quasi dieci anni: all’interno sono state trovate due persone, denunciate dalla polizia di Stato.

Poi i sigilli e la chiusura delle utenze nell’area che era di proprietà della Figc e che è stata poi comprata dal Cai di Monza per realizzare la Casa della montagna sognata da anni. La reazione dei militanti del Foa è stata immediata: il tam tam sui social e poi l’annuncio del corteo che parte da piazza Castello, alle spalle della stazione ferroviaria.

“Non abbiamo spazio da perdere” dice il volantino distribuito in piazza: via Turati e le altre strade di accesso sono state chiuse dalle forze dell’ordine, polizia di Stato in tenuta anti sommossa, sono circa 200 - alle 20 - i militanti o le persone solidali al Foa che si sono radunate.

“Uno sgombero è solo un contrattempo - scrive il Boccaccio - tra un’occupazione e quella successiva. E quello di oggi non diminuisce la nostra forza: la forza di un collettivo numeroso e deciso con alle spalle due decenni di esperienze e lotte, dentro un’ampia collettività di individui e spazi complici e solidali”. Tra i temi messi sotto accusa dal Foa ci sono le politiche urbanistiche di Monza e la cementificazione della città.

Intorno alle 20.30 in corteo è partito in direzione di via Mentana.

