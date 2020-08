Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

L’incidente di Ferragosto in viale Sicilia

Monza, finisce contro lo spartitraffico e sale sul guard rail fermandosi dopo 100 metri: illeso È successo la sera di Ferragosto. Protagonista un uomo che con la sua auto stava percorrendo viale Sicilia a Monza. Si è fermato in bilico come su una monorotaia

Finisce contro lo spartitraffico e si ferma dopo 100 metri rimanendo in bilico come su una monorotaia.

È successo intorno alle 21.20, a Ferragosto, quando un uomo, italiano, residente a Cologno Monzese, alla guida di una Honda HR-V, mentre percorreva viale Sicilia, proveniente da Concorezzo e diretto verso il centro di Monza, giunto nella zona della concessionaria Nissan, a causa di una distrazione, non si accorgeva dell’inizio dello spartitraffico centrale vicino alla rotonda Stucchi/Sicilia, che separa i due sensi di marcia, finendoci contro.

L’incidente in viale Sicilia

A seguito dell’impatto, l’auto saliva sul Guard-rail fermandosi dopo circa 100 metri in bilico come su una monorotaia. Il conducente, unico occupante del veicolo, non è rimasto ferito.

