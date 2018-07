Monza: festa del baratto e laboratori del riciclo al “Green summer party” L’appuntamento è per giovedì 5 luglio alla Ciclofficina di via Foscolo. È tempo di “Green Summer Party” a Monza tra baratto, laboratori del riciclo, teatro pedonale e dono di occhiali per le missioni in Africa.

È tempo di “Green Summer Party” a Monza tra baratto, laboratori del riciclo, teatro pedonale e dono di occhiali per le missioni in Africa. Giovedì 5 luglio, dalle 18.30 alle 23, alla Ciclofficina di via Foscolo 13 andrà in scena un appuntamento promosso da Desbri e Professionisti solidali all’insegna del baratto e del riciclo. Al “Baratto party” sarà possibile portare una maglietta da scambiare (2 postazioni: bimbi e adulti) a cura di “Mi fido di noi”; al Fab-lab del riciclo, a cura dei Professionisti Solidali, ci sarà uno show cooking speziale e di recupero smart. Sarà inoltre possibile far controllare gratuitamente la bicicletta o prendere parte al laboratorio di manutenzione. Chi lo desidera potrà anche portare un campione dell’acqua per verificarne la qualità, mentre con “Un filo si può fare” sarà possibile far nascere fiori da ritagli di scatoloni e avanzi di filato. Infine, il laboratorio “Si può usare ancora!”, check rigenerativo del computer e installazione di Linus, “Gioielli con argento fuso” e “Mag2 finance: il ri-ciclo solidale del proprio denaro”. Previsti street sketch dalle 18 alle 20 e balli e musica swing dalle 20.30 alle 23. Ci sarà anche Fiab Monzainbici con la timbratura del telaio a 5 euro. Iscrizioni su www.professionistisolidali.org.

