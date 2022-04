Monza: fermato un 17enne in moto, addosso ha dosi di cocaina Il minore ha detto si averne assunta prima di mettersi alla guida. Dopo il test all’ospedale San Gerardo è stato affidato alla madre. Si ipotizzano la guida sotto gli effetti di droga e - tenuto conto delle dosi sequestrate - la detenzione ai fini di spaccio.

Alla guida di una moto non assicurata senza patente e, a suo dire, sotto gli effetti della cocaina. Così ha riferito un 17enne residente a Milano agli agenti della polizia locale di Monza che domenica 3 aprile attorno alle 18.50 l’hanno fermato in via Duse. Durante il normale controllo stradale è emerso che il minore aveva addosso alcune dosi di cocaina. Chieste spiegazioni, il giovanissimo avrebbe detto agli agenti di averne assunta una prima di mettersi alla guida. Raggiunto l’ospedale San Gerardo è stato sottoposto a un prelievo per stabilire se fosse realmente sotto gli effetti dello stupefacente. Le dosi rinvenute sono state sequestrate e il 17enne è stato quindi affidato alla madre. A suo carico si ipotizzano la guida sotto gli effetti di droga e - tenuto conto delle dosi sequestrate - la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

