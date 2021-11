Monza, FarmaCom attiva la prenotazione online per i tamponi rapidi in farmacia Farma.Co.M., la società che gestisce le dieci farmacie comunali monzesi, ha aperto un’agenda elettronica per permettere agli utenti di prenotare l’appuntamento per i tamponi rapidi nelle farmacie Comunale 7 e Comunale 10.

Questi gli indirizzi a cui accedere: www.agenda.farmacomspa.it oppure direttamente sul sito www.farmacomspa.it.

I tamponi saranno eseguiti nella Farmacia 7 il martedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.50, dal mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 10 e dalle 17.30 alle 18.50 e nella Farmacia 10 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 10 e dalle 17.30 alle 18.50. In entrambe le farmacie saranno previsti percorsi dedicati a coloro che effettueranno i tamponi. Il prezzo è di 15 euro per i maggiorenni e di 8 euro per i minorenni (fascia di età fra 12 e 18 anni), così come disciplinato dal protocollo di intesa sottoscritto fra il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e le farmacie italiane.

Sui medesimi portali sarà possibile prenotare anche i servizi di telemedicina: elettrocardiogramma, holter pressorio, holter cardiaco e trattamenti osteopatici, tutti servizi che vengono effettuati nelle farmacie comunali di Monza.

