Monza, famiglia fuori strada con l’auto: a bordo un bambino di 3 anni senza seggiolino Una famiglia è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Marconi a Monza nella mattina di sabato: l’auto è uscita di strada, a bordo un bambino di tre anni che viaggiava senza sistemi di sicurezza.

Sono finiti in pronto soccorso per fortuna senza aver riportato lesioni importanti, ma l’incidente che ha coinvolto una famiglia in transito su viale Marconi a Monza nella mattina di sabato avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Padre e madre quarantenni e figlio di 3 anni erano su un’auto che, per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale , è uscita di strada abbattendo il guard rail. L’attenzione dei soccorritori si è concentrata soprattutto sul bambino che è risultato a bordo senza il seggiolino o altri sistemi di ritenuta. I tre sono stati presi in carico dal personale medico e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo per accertamenti. Si tratta di una famiglia di Cinisello Balsamo.

Un finale senza drammi in questo caso. Due anni fa la stessa strada era stata teatro di un grave incidente stradale in cui aveva perso la vita un neonato, sbalzato dalla culla in cui era trasportato senza essere correttamente assicurato.

